حبس شخص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي بحلوان.. ومحامي يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بحلوان 4 أيام، على ذمة التحقيق، ونسبت إليهم تهمة الاتجار وتحقيق أرباح غير شرعية، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالعملات المحلية والأجنبية وبالفحص والتحريات، تمّ ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية هاتف محمول.

عقب تقنين الإجراءات تمت مواجهته واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية

عن العقوبة المنتظرة للمتهمين، قال المحامي أيمن محفوظ، إنَّ المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.