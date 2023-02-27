ضبط عصابة بالقاهرة تخصصت في خطف حقائب السيدات 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص وبصحبته آخر يستقلان سيارة بخطف حقيبة اليد الخاصة بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم شخص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وفي حيازة نجله، مقيم بذات العنوان وبمواجهة الأخير قرر قيامه بتسليم السيارة لشخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الوقعة، وبحوزتهما متعلقات شخصية خاصة بالمبلغة، وبمواجهتهما أقروا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعتراف بارتكاب واقعتي سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط حقيبة يد ومبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.