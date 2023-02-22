ضبط 3 متهمين بسرقة 22 غطاء لأعمدة الإنارة في شوارع الشروق

قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص بسرقة 22 غطاء عمود كهربائي 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ونسبت إليهم تهمة السرقة.

تفاصيل البلاغ

ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق بسرقة أغطية عمود إنارة بالشروق، بالفحص والتحريات تبين أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة قاموا بسرقة الأغطية وفروا باستقلالهم سيارة ملك أحدهم.

وعقب تقنين الاجراءات، جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

أوضح حسن شومان، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».