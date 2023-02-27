قناة القاهرة الإخبارية: الرئيس الفرنسي يعلن استراتيجية باريس تجاه أفريقيا

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، جولة بالقارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يوضح في خطابه بقصر الإليزيه استراتيجيته بشأن القارة في السنوات الأربع المقبلة، من أجل تعميق العلاقات «الفرنسية - الإفريقية».

وقال خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إنَّ الرئيس الفرنسي سيلقي كلمة مهمة لتوضيح الاستراتيجية الدبلوماسية والعسكرية التي تتخذها باريس خلال السنوات المقبلة مع أفريقيا.

وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنَّ ماكرون أدلى بتصريحات في وقت سابق بأن فرنسا تعرضت لحملة تشويه خلال الفترة الماضية داخل القارة الإفريقية، التي تُعد الأقرب لنظيرتها الأوروبية، وسط محاولات «صينية - روسية» حثيثة للتسلل إلى القارة السمراء لإزاحة باريس.

وذكر «شقير» أنَّ الرئيس الفرنسي سيزور أنجولا والجابون والكونغو الديمقراطية، والكونغو، ومن المقرر أن يحضر قمة «حماية الغابات»، بالجابون.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي سيكون على رأس جدول أعمال الرئيس الفرنسي بهدف مساعدة الدول الإفريقية التي تضررت جراء الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، والتعاون العسكري والاستراتيجي، بالإضافة إلى أنَّ فرنسا لن تترك الساحة لروسيا والصين، في محاولة منها لاستعادة دورها من خلال تقريب المصالح المشتركة بين قارتي إفريقيا وأوروبا، خصوصًا على مستوى الجانب الاقتصادي.