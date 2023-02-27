«القاهرة الإخبارية»: العقوبات المفروضة على روسيا الأكبر في العالم

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن موسكو استطاعت هزيمة المشروع الغربي لتفكيك روسيا وهزيمتها في المعركة الحالية، أمر لمسه المواطن الروسي.

وأضاف المراسل، خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد فرض الغرب عقوبات اعتبرها بوتين أنها حربا اقتصاديا شنت على الاقتصاد الروسي، وتحدث عنها خبراء الاقتصاد أنها العقوبات الأكبر التي تتعرض لها دولة في التاريخ، قائلًا: «تعرضت روسيا لحجم عقوبات هو الأكبر في العالم، حيث تجاوزت 10 حزم من العقوبات سواء في الفن والرياضة والسياسة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى عدة شرائح من المجتمع الروسي طالتها هذه العقوبات».

الحكومة الروسية استطاعت التكيف مع هذه العقوبات

وتابع: «ما صرح به لافروف لمس المواطن الروسي بأن الحكومة الروسية استطاعت من خلال الإجراءات أن تتكيف مع هذه العقوبات وتواجهها من خلال إجراءاتها، وأشار إلى أن مجموعة بريكس مثلا تسعى كثير من الدول للانضمام إليها، هناك عدة دول تطالب بالانضمام إلى هذه المجموعة نظرا إلى أن هذه المجموعة تعني وتؤكد ما تطمح إليه روسيا، وتؤكد بأن العالم سيكون متعدد الأقطاب وزمن القطب الواحد ولى على الساحة الدولية».