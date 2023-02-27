مسلسلات رمضان 2023.. هشام الجخ يروج لتجربته التمثيلية الأولى في «سره الباتع»

يخوض الشاعر هشام الجخ، تجربته التمثيلية الأولى من خلال مسلسل «سره باتع» الذي يأتي ضمن باقة متميزة في مسلسلات رمضان 2023، والتي تُقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لجمهورها في الشهر الكريم، تحت عنوان «شهر الفرحة».

مسلسلات رمضان 2023 تشهد مشاركة هشام الجخ

ونشر هشام الجخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوستر جديد لمسلسل سره باتع، أحد مسلسلات رمضان 2023، حيث يتصدر البوستر، مُعلقًا عليه بقوله: «يا رب تكون تجربة قيّمة.. انتظرونا في رمضان»، حيث يُجسد دور شخصية تُدعى «صابر».

أبطال مسلسل سره باتع لـ خالد يوسف

ويُشارك في بطولة سره باتع أحد مسلسلات رمضان 2023، كل من أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحسين فهمي، وعمرو عبدالجليل، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، أحمد وفيق، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، ومحمود قابيل، وعايدة رياض، وخالد سرحان، ومصطفى درويش، وأحمد عبدالعزيز، ومحمود قابيل، ومفيد عاشور، ومجدي فكري، ومحمد الصاوي، وصبري عبدالمنعم، وعمر زهران، وهو من إخراج خالد يوسف.

ويُعد مسلسل سره باتع، أولى الأعمال التليفزيونية للمخرج خالد يوسف، بعد مسيرة طويلة في عالم السينما، حيث تُعد قصة سره باتع للأديب يوسف إدريس، حلمًا قديمًا له، كان يطمح لتقديمه في مسلسل تليفزيوني منذ سنوات طويلة.