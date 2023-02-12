أحمد فهمي يكشف عن صورة جديدة من كواليس مسلسل سره الباتع

يواصل الفنان أحمد فهمى تصوير باقي مشاهده فى مسلسل سره الباتع الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2023 بجانب عدد كبير من النجوم .

وكشف الفنان أحمد فهمي عن صورة جديدة من داخل كواليس مسلسل سره الباتع وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام ظهر فيها هو والفنان أحمد صلاح السعدني ومعهم مخرج العمل خالد يوسف .

أحمد فهمي من داخل لوكيشن تصوير مسلسل سره الباتع

وعلق الفنان أحمد فهمي على الصورة قائلا: «مسلسل سره الباتع رمضان 2023 إن شاء الله نعمل حاجة تليق بيكم، إنتاج سينرجي تامر مرسي، وإشراف عام حسام شوقي، وقصة يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف».

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد فهمى وأحمد صلاح السعدني وحسين فهمى وريم مصطفي وهالة صدقي وحنان مطاوع وشمس الكويتية وأحمد عبد العزيز ومنة فضالي وخالد أنور وعدد أخر من الفنانين وهو من إخراج خالد يوسف.