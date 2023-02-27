وزير الخارجية: نعمل بكل ما لدينا من جهد لمساندة الأخوة في تركيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه محمل برسالة تضامن ومؤازرة ومواساة للشعب التركي من القيادة والحكومة والشعب المصري لهذا المصاب والكارثة التي تألم الجميع منها، متابعا: «نعمل بكل ما لدينا من جهد لمؤازرة أخواتنا وأخواتنا في تركيا لتجاوز هذه المحنة».

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده الآن مع نظيره التركي بتركيا، أنّ المساعدات التي قدّمتها مصر هي أقل ما يمكن في إطار تأكيد الحرص على رفع المعاناة عن المصابين وتوفير ما نستطيع من سبل لمواجهة هذه الكارثة.