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عاجل.. وزير الخارجية يصل إلى تركيا بعد اختتام زيارته لسوريا

كتب:

شريف سليمان
12:26 م | الإثنين 27 فبراير 2023
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

وصل وزير الخارجية إلى تركيا عقب اختتام زيارته لسوريا، وفقا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

وقال وزير الخارجية، إنّ مصر تعمل على التضامن ومواجهة التحديات مع الشعب السوري، وتتطلع لتجاوز سوريا آثار الزلزال، وتستمر في توفير ما تستطيع من مساعدات إنسانية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، خلال زيارته إلى سوريا، أنّ الزلزال كان محل ألم وانزعاج من الشعب المصري، وسنأخذ من هذا مجالا لتكثيف جهود المساعدات، حيث قدّمت مصر حتى الآن 1500 طن من المساعدات، وتتطلع مصر لنقل ما تحتاجه سوريا.

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