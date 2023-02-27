وزير الخارجية: مصر أعطت الأولوية لعبور سفن المساعدات إلى تركيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ الجهود التي قدمتها مصر في سبيل دعم تركيا بعد وقوع الزلزال المدمر أو التيسير على الآخرين، وما أعطته مصر من أولوية بعبور السفن المحملة بالمساعدات في قناة السويس، جميعها تؤكد العلاقة الخاصة بين الشعبين المصري والتركي.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مشترك يعقده الآن مع نظيره التركي بتركيا، «ناقشت مع وزير الخارجية التركي أولويات الأشقاء بتركيا، فيما يتعلق باحتياجات من مساعدات ستعمل مصر على توفير ما تستطيع منها، في إطار السعي من خلال الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني، لمواجهة هذه الكارثة، ورفع الآلام عن المصابين وتوفير سبل الإعاشة لهم».