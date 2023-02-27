تسليم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة في كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 13 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، وذلك من خلال تقنية «فيديو كونفرانس»، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسئول التعاقدات، وهيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الإلكترونية.

تسليم 13 عقد تقنين

وأوضح «نور الدين»، أنه تم تسليم 13 من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، منها 4 عقود بمركز قلين، و4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، و3 عقود بمركز دسوق، وعقد بمركز الحامول، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضاً التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

تسليم 877 عقداً حتى الآن

وأضاف «نور الدين»، إن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 877 عقداً، لافتاً أن قرارات التقنين تُعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأوضح «نور الدين»، أنه يتم معالجة تراكمات سنوات ماضية وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام، وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، لأن الدولة في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.