قصة جريمة الهرم.. شاب انتهت حياته في مشاجرة بسبب رائحة السمك 

داخل أحد الأسواق بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، كان زحام المواطنين لشراء احتياجاتهم هو المشهد الأبرز، حتى تحول الأمر إلى حالة من الكر والفر، حيث اعتدى 4 أفراد يعملون في مجال بيع الأسماك على طفل عمره 16 عاما، وسدد له عدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء، حال وجوده برفقة صديق، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تفاصيل الواقعة

سيناريو الواقعة وصلت بتفاصيلها في بلاغ لقسم شرطة الهرم بنشوب مشاجرة بمنطقة الطوابق بدائرة القسم، بين طرفين، وسقوط أحدهما قتيل، ونقل إلى المستشفى وجرى تحويله إلى مشرحة زينهم بعد وفاته متأثرًا بإصابته.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيّن وجود جثة «غفران مجدي» 16 عاما، مصاب بطعنة نافذة في البطن، وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى أنّ المجني عليه كان موجودا رفقة صديق أثناء المشاجرة مع المتهمين الأربعة، ونشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين صديقه والمتهمين، راح ضحيتها المجني عليه «غفران م» بسبب خلافات على رائحة السمك، وتم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.

صديق المجني عليه يكشف التفاصيل

«محمد ناصر» صديق المجني عليه الذي روى تفاصيل الواقعة في حديثه لـ«الوطن» التي حدثت صباح الخميس الماضي، قال إنّ المجني عليه كان موجودا مع صديق شاجر مع المتهمين بسبب خلافات على رائحة السمك.

عقوبة القتل العمد

المحامي يوسف أحمد، الخبير القانوني، أوضح في حديثه لـ«الوطن» العقوبة الواردة في قانون العقوبات، قائلا إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أن يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أنّ هذا الظرف المشدد، يفترض أنّ الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أنّ هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.