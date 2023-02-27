حبس شخص ضبط بحوزته مخدرات بـ 750 ألف جنيه بالإسماعيلية.. العقوبة تصل للإعدام

أمرت النيابة العامة بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبط بحوزته 13 كيلو من مخدر الحشيش، و3 هواتف محمول، بالإسماعيلية، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط شخص، مقيم بالإسماعيلية حال استقلاله سيارة، وبالتفتيش عثر بحوزته كمية 13 كيلو من مخدر الحشيش ومبلغ مالي و3 هواتف محمول، وأقر المتهم بحيازته للمخدرات بهدف الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع ويتواصل مع العملاء من خلال الهواتف المحمولة والترويج للمخدرات بالسيارة، وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بـ 750 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال ياسر سيد المحامي بالنقض إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عىل 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.

عقوبات مغلظة

وأوضح المحامي أنَّ هناك حالات تقع عليها العقوبة المغلظة من قانون العقوبات، وهي إذا كان المتهم يعمل موظفًا عامًا أو كان مستخدمًا عموميًا مكلف بتنفيذ أحكام القانون أو يعمل بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها، أو إذا كان المتهم استخدم شخصًا لم يبلغ 21 سنة من عمره، أو شخص يتولى رعايته مثل زوجته أو أحد أبنائه أو في حالة استخدامه أو كان رقيبًا عليه، وفي حال استغلال المتهم سلطته أو حصانته لتسهيل تروجيها أو الاتجار بها.