كواليس مقتل شاب وإصابة شقيقه بخرطوش في حدائق القبة.. الجيم كلمة السر

في منطقة دير الملاك بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، كانت الأجواء تبدو هادئة حتى فوجئ الأهالي بأصوات أعيرة نارية وصراخ، وهرولوا مسرعين نحو صدى الصوت لمعرفة ما يحدث؛ ليكتشفوا نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط شقيقين «محمد وشادي»؛ الأول جثة هامدة، والثاني يستغيث من إصابته الخطيرة، وجرى نقل المتوفى لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، ونقل المصاب إلى المستشفى ووضعه بغرفة الرعاية المركزة لخطورة حالته.

خلافات على شراكة صالة جيم

في تمام العاشرة من مساء أول أمس الجمعة، ورد للمقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة باستقبال شاب مصابا بطلق خرطوش في الصدر ووفاته بادعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد بدر» وشقيقه «شادي بدر» مصاب بجروح خطيرة بالوجه وقطع في اليدين، وبالفحص تبين إصابته بطلق خرطوش في الصدر، وتم ضبط المتهم ويدعى «سيف شرف» واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

المتهم حضر للتخلص من أحد أقارب المجني عليهما

ووفقًا للتحريات الأمنية التي انتهت بمعرفة ضباط مباحث القسم، أن سبب الجريمة خلافات شراكة على صالة جيم بين أحد أقارب المجني عليهما والمتهم، جاء على أثرها المتهم لمكان الواقعة يحمل سلاحا ناريا «فرد خرطوش» وينوي قتل زوج شقيقتهما، وتدخل المجني عليهما لفض تلك الخلافات إلا أن المتهم كان مخططا لقتل أي شخص.

الموقف القانوني

وفسر المحامي محمد كساب، الخبير القانوني لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، بأن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه المواد الضارة ولم يقصد من ذلك قتل ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».