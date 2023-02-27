الإذاعي «شحاتة العرابي» يكشف خطته بعد المعاش: تسجيل القرآن وصحيح مسلم بصوتي

تحدث الإذاعي الشهير شحاتة العرابي عن خطته المستقبلية خلال الأيام المقبلة، بعد بلوغه سن المعاش القانونية، وانتهاء عمله في إذاعة القرآن الكريم، وظهور موجة الحب الكبيرة لصاحب الصوت الرخيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حزن بعد عدم سماعه مجددا على خلفية ترك عمله بالبرنامج الصباحي للإذاعة، قائلًا إنه حاليا أصبح متفرغا لعمل ما يرضي الله.

وأضاف «العرابي» لـ«الوطن»، أنه سيقضي سنواته المقبلة في خدمة كتاب الله وسنة رسوله، من خلال تسجيل القرآن الكريم كاملا بصوته، على طريقته الخاصة وليست مجودة كسائر القراء، من أجل سماع المحبين له للقرآن بصوته، وكسب الثواب ورضا الله.

الإذاعي شحاته عرابي

وأشار الإذاعي الشهير، إلى أنه يسعى خلال الأيام المقبلة لتسجيل كتب الحديث والسنة بصوته، وقد يبدأها بتسجيل كتاب «صحيح مسلم»، ثم تأتي الكثير من الكتب تواليا، موضحًا أنه بدأ التجهيز لتلك الخطوة المهمة مع المواقع المتخصصة ودور النشر.

كما أكد أنه يعمل أستاذا في أكاديمية الفنون، لتعليم التدريب الصوتي ومخارج ألفظ اللغة العربية لطلاب المسرح، فضلا عن عمله على قناته بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال نشر مقاطعه.

إذاعة القرآن الكريم

وتابع الإذاعي شحاتة العرابي، إن إحالته إلى المعاش بعد بلوغه السن القانونية هي سنة الحياة، وأنه من الصعب للغاية قانونيا أن يتم المد له في العمل، رغم أنه كان يتمنى لو حدث ذلك وأتيحت له الفرصة بتقديم برنامج صوتي من إعداده وتقديمه ولو لخمس دقائق فقط، وبشكل مجاني دون تقاضي أجرا، ليس لشيء سوى ابتغاء مرضاة الله وتلبية رغبة محبيه الذين يريدون سماع صوته باستمرار.