12 حالة معفاة من الضريبة الجمركية بنص القانون.. اعرفها

نظمت المادة 20 من القانون رقم 207 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون الجمارك، ولائحته التنفيذية، والمعمول به حاليا، الحالات التي تخضع للإعفاء من الضريبة الجمركية، المعايير والضوابط الخاصة للاستفادة من الإعفاء الجمركي بما يتماشى مع ما ورد بنص القانون.

الضريبة الجمركية

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، الحالات المستفيدة من الإعفاءات الجمركية، وضوابط الحصول عليها، من واقع نص القانون، إذ أوضح قانون الجمارك أن هناك 12 حالة، تعفى من الضريبة الجمركية، بشرط المعاينة ووفقًا للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة وموافقة الوزير.

الحالات المعفاة من الضريبة الجمركية

ـ الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب، اللازمة لمزاولة نشاطها.

ـ الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القدوم والمغادرة.

ـ الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.

ـ الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.

ـ البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة الجمركية عليها، علي أن يكون الإعفاء في حدود الضريبة المسددة.

ـ البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.

ـ المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية.

ـ الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشراف العلمي للبعثات الحاصلين علي شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها، سواء كان إيفاد العضو على نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته.

ـ الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاص بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وموظفي الوزارات الأخري المـلحقين بهذه البعثات، والمعارين لهيئة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وكذلك المصريون العاملون في الخارج بجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

ـ ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ويكون لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وبشرط المعاملة بالمثل .

ـ ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.

ـ الأشياء والجهات التي يصدر بإعفائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.