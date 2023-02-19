7 توصيات للتنسيقية بشأن صعوبة الاستيراد وضبطيات مصلحة الجمارك.. أبرزها التحول الرقمي

خرجت ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين حول صعوبة الاستيراد وضبطيات مصلحة الجمارك بعدد من التوصيات المهمة؛ وذلك قبل انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشتها خلال الجلسات الفعلية لانطلاق الحوار.

توصيات التنسيقية

وجاء توصيات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على النحو الآتي:

- التحول الرقمي بالكامل داخل مصلحة الجمارك.

- فتح حوار موسع مع الجالية المصرية في الخارج.

- رفع الرقم المحدد للهدايا بصورة تتناسب مع حجم التغير في العملة.

- النظر في بعض القوانين الموجودة والخاصة بالاستيراد والتصدير.

- تحديد عدد مناسب من السلع والأجهزة التي يمكن للمسافر المرور بها دون جمارك.

- رفع حد الإعفاء الموجود حاليا ويكون سنويا.

- العمل على تطوير أبلكيشن يسمح بالإفصاح عن تفاصيل المشتريات، ويتضمن إمكانية عمل مسح ضوئي للفواتير.

منتديات التنسيقية

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت منتدايتها وعقد اجتماعاتها استعدادا للعمل على مبادرات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرا.

وعقد منتدى السياسات العامة اجتماعا بمقر التنسيقية لوضع خطة العمل؛ لمناقشة عدد من المبادرات الجديدة التي يعمل عليها المنتدى خلال موسم الإطلاق الجديد.