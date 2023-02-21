رابطة تجار السيارات المستعملة: تسهيل الاستيراد على المصريين بالخارج يخفض الأسعار

وصف عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، قرار موافقة الحكومة على مد العمل بقانون تيسيرات المصريين بالخارج لـ6 أشهر، ومدة استيراد السيارة حتى 5 سنوات، بأنها ستؤدي إلى سيولة في سوق السيارات المستعملة، وخاصة كسر الزيرو.

استيراد السيارات

وتابع «علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصلحة الجمارك وافقت مع قرار مجلس الوزراء بوجود تخفيض 50% من وديعة السيارة التي تدخل البلاد عن طريق المصريين في الدول التي لا تتمتع بالإعفاءات، بشرط ألا تزيد عمر السيارة عن ثلاثة سنوات في عمر الإفراج باستثناء أن يكون صاحب السيارة هو المالك الأول فى البلد المقيم فيها بالخارج.

أوضح عضو رابطة تجار السيارات أن تسهيل استيراد السيارات المستعملة كسر الزيرو سوف يزيد العرض فى السوق المحلي، ما يسفر عنه انخفاض في أسعار السيارات مع زيادة المعروض من السيارات.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة وافقت أمس على تعديل قانون منح تيسيرات المصريين بالخارج، على أن تكون مدة استيراد السيارة خمسة سنوات بدلا من سنة واحدة، كما أن مدة التسجيل ستكون 6 أشهر بدلا من 4 شهور.

سيارات المقيمين بالخارج

وفى نفس السياق أعلن وزير المالية أمس فى بيان رسمي أن مبادرة استيراد السيارات من الخارج للمصريين بالخارج وافقت على استيراد 2900 سيارة، بالاضافة الى مبادرة إحلال السيارات القديمة، والتى أعلن عنها الرئيس السيسي منذ عامين وتم تنفيذها والتى أدت الى ارتفاع في حركة بيع السيارات المستعملة لاستبدالها بسيارات جديدة بالقسط لمدة 7 أو 10 سنوات بفائدة مالية قيمتها 3%.