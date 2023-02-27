مصدر بـ«الصحة» يكشف تفاصيل تسريب غاز في مستشفى روض الفرج: لم يؤثر على العمل

كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل تسريب الغاز داخل مستشفي روض الفرج، مؤكدا انفجار بلف أعلى سطح مستشفى روض الفرح، وهو ما أدى إلى وجود غاز وتسريبه فوق سطح المستشفى، وهذه الحالة أثارت نوعا من القلق والتخوفات بين المواطنين المارين بجوار المستشفى.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن المواطنين اتصلوا على الفور بجهاز الحماية المدنية، وتم إرسال مجموعة من الأفراد للسيطرة على تسريب الغاز ومحاولة إصلاح البلف.

وعن وجود إصابات وقعت إثر هذا التسريب، أكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات وقعت على المرضى أو الفرق الطبية وما حدث لا يمت لهم بصلة من الأساس.

وأوضح المصدر أن مستشفى روض الفرج العام يعمل بكامل طاقته ويستقبل المرضى بمختلف التخصصات المختلفة حاليا، ولا يوجد تأثير علي عمل العيادات أو الأفراد.