مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة بحريق شقة سكنية نتيجة تسريب غاز بطنطا

لقى 3 أشخاص مصرعهم في حريق داخل منزل بمنطقة ترعة الشيشتي، بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، بسبب تسريب غاز، وانتقلت قوات الحماية المدنية وفريق من شركة الغاز، ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

إنتقال الأجهزة الأمنية

تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بالغربية، بلاغا وفاة 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة النجدة وسيارة قوات الحماية المدنية وفريق من شركة الغاز إلى مكان الواقعة.

أسماء المتفوفين

وتبين من المعاينة حدوث تسرب غاز، داخل شقة سكنية، ما أسفر عن وفاة إبراهيم جميل إسكندر 45 سنة، وإسحاق إبراهيم جميل إسكندر 16 سنة، وأيفون نجيب بطرس 40 عاما، أنثى 40 سنه، اختناقاً بالغاز.

تم نقل الجثث الـ 3 بواسطة سيارتين إسعاف، إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتبين حدوث اختناق للمتوفين بسبب تسرب غاز، وقررت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة ملابسات الواقعة، وما إذا كان بها شهبة جنائية من عدمه.