إصابة 3 أشخاص إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل شقة في المنيا

أصيب 3 أشخاص بالاختناق والإغماء، إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل شقة، بمدينة المنيا، وجرى نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج، كما استقبل قسم السموم فتاة مصابة بغيبوبة، وتبين تناولها قرصا ساما ومجهولا بطريق الخطأ داخل منزلها.

إصابة 3 أشخاص بالاختناق

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول كلا من: عصام حسن محمد، 45 عاما، دلال سيد، 43 عاما، حسام عصام، 5 سنوات، إلى مستشفي المنيا العام، مصابين بالإغماء والاختناق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابين يقيمون ببرج الحوطي، أمام مجلس مدينة المنيا، وأصيبوا بالاختناق بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وجرى نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

إصابة فتاة بقرص سام

على جانب آخر، تلقى مأمور مركز شرطة المنيا، بلاغا من المستشفى العام بوصول «ف - م»، 19 عاما، مقيمة بزاوية سلطان مصابة بغيبوبة تامة، وتبين أنها تناولت قرصا مجهولا وساما بطريق الخطأ، وأجريت الإسعافات الأولية لها، وتقرر نقلها إلى قسم السموم لحين تماثلها للشفاء، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.