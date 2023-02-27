هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب تشيلي

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بوقوع هزة أرضية في مدينة «كالاما» في تشيلي بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل.

زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إندونيسيا اليوم

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، ووقع مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو الواقعة في جزيرة «سولاوسي»، بحسب ما أفاد مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي»، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية.