رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر تضرب تشيلي

كتب:

أسماء العيسوي
05:19 م | الإثنين 27 فبراير 2023
هزة أرضية تضرب تشيلي اليوم

هزة أرضية تضرب تشيلي اليوم

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بوقوع هزة أرضية في مدينة «كالاما» في تشيلي بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل. 

 

زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب إندونيسيا اليوم 

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر إندونيسيا، ووقع مركز الزلزال على عمق 12 كيلومترا وعلى بعد 101 كيلومتر من مدينة بالو الواقعة في جزيرة «سولاوسي»، بحسب ما أفاد مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي»، ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية. 

اقرأ المزيد:

إغاثة الحيوانات من حرائق تشيلي إلى زلزال تركيا.. بطولات فرق الإنقاذ في الكوارث

زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب «كيوشو» ثالث أكبر جزيرة يابانية

5 زلازل تضرب عدة دول من بينها أوكرانيا خلال 6 ساعات.. «العالم يهتز»

بشار الأسد: نقدّر مبادرة الرئيس السيسي بالتواصل معنا عقب زلزال سوريا
بقلم أسماء العيسوي