5 زلازل تضرب عدة دول من بينها أوكرانيا خلال 6 ساعات.. «العالم يهتز»

شهدت الساعات الأولى من اليوم الاثنين، هزات أرضية ضربت 5 دول حول العالم في أوكرانيا، والصين وتركيا واليابان والمكسيك، بحسب ما كشف مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي» الذي أورد تفاصيل الزلازال وقوتها على مقياس ريختر.

وضربت هزات أرضية بقوة 5.5، 5.1 ،4.1، 3.8 و3.3 درجة على مقياس ريختر في الساعات الأولى من اليوم الاثنين كل من «جزيرة سولاويسي» الإندونيسية وجنوب منطقة «شينجيانج» أقصى شمال غربي الصين و«ولاية تشياباس» بالمكسيك و«جزيرة كيوشو» اليابانية، وأوكرانيا على التوالي.

وضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، جنوب منطقة «شينجيانج» المتمتعة بالحكم الذاتي أقصى الشمال الغربي من الصين، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 2 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب منطقة «شينجيانج» المتمتعة بالحكم الذاتي أقصى الشمال الغربي من الصين، وقعت على مسافة 308 كم بين الشرق والجنوب الشرقي من «ألماتي» بكازاخستان و60 كيلو من بين الشمال والشمال الغربي من «أقسو».

مركز الهزة الأرضية على بعد 101 كم من «بالو» الإندونيسية

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن هزة أرضية ضربت إندونيسيا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الاثنين، على عمق 12 كيلو متر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إلى أن مركز الهزة الأرضية التي ضربت إندونيسيا، وقعت على بعد 101 كيلومتر من مدينة «بالو» بجزيرة سولاويسي.

وفي المكسيك، جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ضربت هزة أرضية بقوة4.1 درجة، «ولاية تشياباس» الواقعة جنوب البلاد على عمق 162 كم.

وأوضح «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أن مركز الهزة الأرضية وقع على بعد 100 كم جنوب «سان كريستوبال دي لاس كاساس».

زلزال «جزيرة كيوشو» اليابانية وقع على عمق 20 كيلو متر تحت الأرض

وفي اليابان، ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، «جزيرة كيوشو» على عمق 20 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وقعت الهزة الأرضية التي ضربت «جزيرة كيوشو» ثالث أكبر جزيرة في البلاد الواقعة جنوب غرب البلاد، على مسافة 178 كيلو متر جنوب شرق«كاجوشيما»، و 76 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «نيشينوموتي»، وفقا لمركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

وفجر اليوم الاثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، أوكرانيا، على عمق 2 كيلو متر، وقال مركز رصد «الزلازل الأورومتوسطي»، بؤرة الهزة وقعت على بعد 26 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «أوجهورود» غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا.