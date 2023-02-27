زلزال بقوة 3.8 درجة يضرب «كيوشو» ثالث أكبر جزيرة يابانية

ضربت هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، «جزيرة كيوشو» الواقعة جنوب غرب من اليابان، ثالث أكبر جزيرة في البلاد.

بؤرة هزة «جزيرة كيوشو» اليابانية على عمق 20 كيلو

ووقعت الهزة الأرضية التي ضربت «جزيرة كيوشو» اليابانية، على عمق 20 كيلو متر، وفقا لبيانات نشرها مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي».

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الارضية وقعت على مسافة 178 كيلو متر جنوب شرق«كاجوشيما»، و 76 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الشرقي من «نيشينوموتي».

وأمس الأول السبت، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة الجزء الشرقي لـ«جزيرة هوكايدو» شمال اليابان، وقال «معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض»، إن الزلزال وقع على عمق 61 كيلومترا، فيما لم تصدر السلطات تحذيرا من موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.