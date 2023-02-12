إغاثة الحيوانات من حرائق تشيلي إلى زلزال تركيا.. بطولات فرق الإنقاذ في الكوارث

واصلت فرق الإنقاذ في تركيا، عمليات البحث عن ضحايا وناجين من الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد وسوريا فجر الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص في تركيا.

وأوضحت السلطات التركية في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزل المدمر، إلى 24 ألفا و617 ضحية، فيما على الجانب السوري، 3 آلاف و574 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

عملية إنقاذ قط من زلزال «هاتاي»

من جانبها، نشرت وسائل إعلام صورا لعملية إنقاذ قط من تحت أنقاض مبنى منهار في مدينة «هاتاي» الواقعة جنوب تركيا، حيث أظهرت الصور المنتشرة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أحد أفراد فرق الإنقاذ وهو يحمل قطا خرج من تحت الأنقاض.

وفي الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدت على القط ملامح الذهول والصدمة بعد بقائه تحت الأنقاض لفترة طويلة.

وعقب إنقاذه، تحولت ملامح الحزن على وجه القط إلى فرحة وطمأنينة، وأظهرت الصور، أحد عناصر الإنقاذ أثناء حمله للقط وهو يربت على الحيوان الأليف حتى يشعره بالأمان.

إصابة 2674 شخصا جراء حرائق غابات تشيلي

الصور التي نشرتها وسائل الإعلام، أعادت إلى الأذهان ما فعله أحد رجال الإنقاذ في تشيلي التي تعرضت لحرائق غابات 3 فبراير، ما أسفر عن مصرع 24 شخصًا على الأقل وإصابة 2674 آخرين في عدة مناطق.

وخلال عمليات الإنقاذ إثر حرائق الغابات، التي تشهدها تشيلي، أثارت مشاهد لعمليات إنقاذ لحيوانات «كلاب وقطط صغيرة»، إنقاذ أحد عناصر القوات الأمنية مجموعة من القطط الصغيرة «تبلغ من العمر شهرًا واحدا» تفاعلات وردود فعل إيجابية.

كما أثارت صورة نشرها حساب شرطة تشيلي الرسمي عبر «تويتر»، أحد عناصر الشرطة، أثناء إخلاء كلب صغير من منطقة تعرضت لحريق غابات، وأعاده إلى صاحبه، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، تراجعت حالة الطوارئ الناجمة عن حرائق الغابات في تشيلي.