رائد الفضاء أكرم أمين: مصر والدول العربية لديها توجه واضح لهذا المجال

نظمت مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «هندسة الطيران والفضاء وكيفية الاستفادة منها في الوطن العربي»، ألقاها رائد الفضاء المصري المهندس أكرم أمين، أمس الإثنين، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

مكتبة الإسكندرية تولي اهتماما بأنشطة الطيران وبالفضاء

وقال رائد الفضاء المصري المهندس أكرم أمين إن هناك توجها واضحا من مصر والدول العربية لمجال الفضاء، مؤكدًا أن مصر بها وكالة الفضاء المصرية وأن هناك هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة وبجامعة زويل، كما أوضح أن مكتبة الإسكندرية تولي اهتماما بأنشطة الطيران وبالفضاء من خلال مركز القبة السماوية العلمي والذي ترددت عليه عدة مرات لإلقاء بعض المحاضرات عن هندسة الفضاء.

تفاصيل مشاركة مصر في الوكالة الدولية للفضاء

وأوضح بأن مصر شاركت في الوكالة الدولية للفضاء عام 2014 لإجراء أبحاث في الفضاء عن تأثير فيروس C ومدى تفاعله في الفضاء الخارجي لمدة 6 أشهر وهذا لأن دراسة الفيروس في الفضاء تكون أوضح.

محاولات لإنتاج طائرات موفرة تعمل بالكهرباء

وأكد بأن هناك محاولات من خلال شركة «ليوم» الألمانية لإنتاج طائرات موفرة تعمل بالكهرباء وطائرات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء معًا لتقليل استهلاك الوقود بنسبة 50% وأيضا طائرات هيلوكوبتر لا تحتاج مطار، مشيرًا إلى أن الشركة تأسست منذ 8 سنوات من خلال 4 طلاب بجامعة ميونخ.

وأشار إلى أن هناك مشاريع لطلاب الجامعات على شكل ورش عمل لصناعة أقمار صناعية صغيرة في ألمانيا، ولكن الأمر تطور في الخمسة عشرة سنة الأخيرة، ما جعل وكالات الفضاء الدولية وعلى رأسها ناسا تستخدم هذه الأقمار الصناعية الصغيرة في أغراض تخصها ومنها أقمار صناعية للاتصالات وأقمار صناعية لإكتشاف البراكين والزلازل وأكثر ما تتميز به أنها تدور حول الأرض بسرعة فائقة نظرًا لأن ارتفاعها منخفض.

وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تتطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلى تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.