رئيس «الأعلى للإعلام» يطمئن على الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

حرص الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام على زيارة المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ومرض مناعي نادر أصاب الجهاز العصبي «متلازمة الميلر فيشر» حجز على أثرها داخل أحد المستشفيات خلال الفترة القليلة الماضية.

الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

وكشف الفنان محمد ثروت أمس عن تطورات الحالة الصحية لنجله المخرج أحمد ثروت، قائلا: «الحالة الصحية لأحمد غير مستقرة وحالة نادرة جدا يتم علاجها باستخدام الأجسام المضادة والتي تسبب آلاما شديدة جدا».

محمد ثروت: ابني يعاني من ألم شديد

وأضاف الفنان محمد ثروت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc: «أحمد يعاني من ألم شديد خلال الأيام الأخيرة، والفريق الطبي يبذل جهودا كبيرة معه»، موضحًا أن نجله لم يشكو من أي أمراض خلال السنوات الماضية».