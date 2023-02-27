محمد ثروت يكشف لـ إيمان الحصري حالة ابنه الصحية: تصيب واحد في المليون

كشف الفنان محمد ثروت، عن الحالة الصحية لنجله المخرج أحمد ثروت قائلا: «الحالة الصحية لأحمد غير مستقرة وحالة نادرة جدا تصيب واحد في المليون يتم علاجها باستخدام الأجسام المضادة والتي تسبب آلام شديدة جدا».

«أحمد» يعاني ألما شديدا

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامجها مساء دي إم سي، المذاع على قناة دى إم سي: «أحمد يعانى من ألم شديد خلال الأيام الأخيرة، والفريق الطبي برئاسة الدكتور محمود حميدة يبذلون جهودت كبيرة معه»، موضحًا أن نجله لم يعان من أي أمراض خلال السنوات الماضية.

وتابع : أحمد ثروت عمله كان يشغل كل وقته وهو سبب عودتي للوسط الفني من جديد بأغنية يا مستعجل فراقي، وأغنية هنسيب لمين الغُنا، وحفل مناجاة، بجانب العديد من الأعمال الإخراجية لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وآخرها إخراج حفلة قادرون باختلاف النسخة الرابعة والتي نالت إعجاب الجمهور ونالت التقدير من القيادة السياسة.

وطالب الفنان محمد ثروت الدعاء لنجله أحمد قائلا: «بتمنى من الجمهور الدعاء لأبني والصحة تاج على الرأس لا يراها إلا المرضى».

رسالة لـ إيمان الحصري

ووجه المطرب محمد ثروت في نهاية حديثة رسالة إلى المذيعة إيمان الحصري قائلا: «حمدلله على سلامتك، إنتي مريتي بمرحلة صعبة وكان دعائنا كلنا ليكي تقومي بالسلامة، وتأثرت المذيعة إيمان الحصري بكلام الفنان محمد ثروت، وطالبت الجمهور بالدعاء لأحمد بالشفاء».