محمود الخطيب يزور نجل الفنان محمد ثروت في المستشفى

زار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد، ثروت للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضة لوعكة صحية ومرض مناعي نادر أصاب الجهاز العصبي «متلازمة الميلر فيشر»، حجز إثرها داخل أحد المستشفيات.

محمود الخطيب يزور أحمد ثروت

تربط الكابتن محمود الخطيب علاقة أسرية بأسرة الفنان محمد ثروت من سنوات، حيث كان المخرج أحمد ثروت مدير التسويق في حملته الإنتخابية السابقة لرئاسة النادي الأهلي.

وكان أحمد ثروت، نشر صورة لخطيبته من داخل المستشفى المحتجز به، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «أفضل قضاء أوقات سيئة معك عن الأوقات الجيدة مع شخص آخر.. أفضل أن أكون بجانبك في العاصفة على أن أكون آمنًا ودافئًا بمفردي، ربنا يخليكي ليا يا بنت الأصول».

أزمة أحمد ثروت الصحية

يذكر أن أحمد ثروت، يعاني من أزمة صحية، منذ أيام ماضية، أدت لنقلة إلى أحد المستشفيات، حيث تم تشخيص حالته، وتبين أنها جلطة في الشرايين، وحرص على طمأنة جمهوره من خلال منشور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أكد فيه أن حالته الصحية في تحسن، ولكنه سيظل عدة أيام تحت الملاحظة بأمر الأطباء.