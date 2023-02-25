نجل الفنان محمد ثروت عن إصابته بمتلازمة الميلر فيشر: اختبار محبة من ربنا

كشف أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، عبر موقع الفيديوهات والصور إنستجرام تطورات حالته الصحية، وتفاصيل مرضه المناعي النادر.

ونشر أحمد ثروت، مجموعة صور له داخل المستشفى، وعلق عليها: في أسبوعين اختلفت الدنيا كثيرا عما كنت أراها، واختلف تقييمي للسلع والعملات والنعم وأن حتى الوقت يمر بحسبة مختلفة حسبة أطول وأبطأ، وأدركت أن النفس أغلى عملة ولا يمكن شراؤها، ويتحول المال فيها إلى ورق ملون وأن الورد بيدبل والشوكولاتة بتخلص، وأنك لا تملك من أمرك شيئا إذا لم يحالفك ستر وتوفيق وإذن من ربنا.

الإصابة بمرض مناعي نادر

وأضاف ثروت: «في يوم عادي أتعرض لوعكة صحية وأكتشف بعد أسبوع من الفحوصات إصابتي بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر) التي تهاجم الجسد وتمنعك من الحركة التامة ويشاء ربنا إنقاذي في الوقت المناسب بفريق طبي على أعلى مستوى من أساتذة وطاقم تمريض داخل وخارج مصر للسيطرة على انتشار هذه المتلازمة في الوقت المناسب وإن شاء الله هواصل رحلة التعافي خلال الأيام القادمة».

استشعار النعم

وتابع: «أعتبر هذا الاختبار محبة من ربنا لدعوتي لاستشعار كثير من النعم.. دعوة للحمد.. دعوة للرضا.. وإدراك حكمة أن كل ما هو دون الله دون.. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها».

واختتم: «أخيرا كلي طاقة إيجابية ومتقبل وحامد لكل خطوة والقادم أفضل وبحبكم اللي شوفته الأسبوعين اللي فاتو جه الوقت لما عرفت أكتب أني اشكركم جدا على مشاعر الحب اللي من كل الناس اللي زاروني واتصلوا للاطمئنان عليا وبعتولي وماسبونيش لحظة، بشكركم وبوعد أن زي ما خدت كل حاجة في حياتي جد.. جه الوقت أني لازم أخد صحتي جد وبدعواتكم إن شاء الله أرجع أقف على رجلي تاني».