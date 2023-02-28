شروط وظيفة باحث مختبر بهيئة سلامة الغذاء.. اليوم آخر موعد للتقديم

أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التابعة لرئاسة جمهورية مصر العربية، لشغل وظيفة باحث مختبرات بنظام الـ (تعاقد)، وذلك وفقا لما نصت عليه مواد قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.

وأشار الجهاز، إلى أن اليوم الثلاثاء، بعد آخر موعد للتقديم لوظيفة باحث مختبرات بنظام الـ(تعاقد)، وهي الوظيفة التي تحتاج إلى 100 باحث.

الوظيفة والإجراءات وطرق التقديم والشروط

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، كل التفاصيل عن الوظيفة والإجراءات وطرق التقديم لها، وكذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين في الالتحاق بالوظيفة، والتي جاءت على النحو التالي:

الجهة طالبة الإعلان: الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية: إجادة استخدام الحاسب الآلى وتطبيقاته المتقدمة.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامه.

شروط المتقدمين للوظيفة

المؤهل: بكالوريوس الزراعة أقسام (الصناعات الغذائية – كيمياء المبيدات – الكيمياء الحيوية -الميكروبيولوجي)، أو بكالوريوس العلوم اقسام (الكيمياء – الميكروبيولوجي)، أو بكالوريوس الطب البيطري أقسام ( الميكروبيولوجي – الرقابة على صحة الأغذية).

التقدير: جيد.