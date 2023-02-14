«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف جديدة.. الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن احتياج وزارة المالية لشغل وظيفتين قياديتين حكوميتين خاليتين بالمستويات الوظيفية بالدرجتين العالي ومدير عام، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، بكل موادها المفسرة للقانون.

«الوطن» تستعرض كل التفاصيل عن الوظائف الحكومية الخالية المطروحة، على النحو التالي:

الدرجات الوظيفية الشاغرة المطلوبة في الإعلان

- وظائف بالمستويات الوظيفية / العالي / مدير عام.

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان: وزارة المالية.

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: وزارة المالية.

وصف الوظيفة: وظيفة بالمستويات الوظيفية / العالي / مدير عام.

المهارات المطلوبة في راغبي شغل الوظائف

المهارات الأساسية: أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة قدرة فائقة على القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

المهارات الفنية: القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، بالإضافة إلى اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط المتقدمين لـ «الوظائف»

شروط المؤهل: مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل للمستوى الوظيفي.

المستندات المطلوبة

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بـ الجهاز الإداري للدولة

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة.

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.

3- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»، على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.

وتكون المستندات المقدمة مكونة من عدد «7» ملفات «أصل + 6 صور» مدون على كل ملف «اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون»، وأن يرفق بها «عدد 7 صور شخصية» حديثة مقاس 4×6، و «عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية»، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية.

بداية الإعلان: 2023/02/14.

نهاية الإعلان: 2023/03/16.

العدد المطلوب: 2.

بيانات الإتصال: تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية لشئون العاملين بقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية –الدور الثالث «70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة»ولمدة ثلاثون يوما إعتبارا من 14/02/2023 وحتى 16/03/2023، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.