«التنظيم والإدارة» يعلن نتيجة امتحانات مسابقة شغل وظائف معلم فصل وتكميلي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة تظلمات المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد «معلم فصل»، والمتقدمين في المسابقة التكميلية معلم مساعد «رياض أطفال»، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وجرى قبول عدد من التظلمات، ومن المقرر إجراء الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلماتهم في الأول من فبراير 2023.

التظلم من نتيجة المسابقة

يذكر أن الجهاز فتح باب التظلم من نتيجة مسابقة شغل وظائف بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحري في الفترة من 25 يناير حتى 8 فبراير.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين، مراعاة الدقة في تقديمهم للمسابقات التي يجريها، مؤكدا أنه لن يتهاون في أي خطأ بالبيانات الأساسية والمستندات المطلوب رفعها على المنظومة.