زلزال بقوة 3.4 درجة يضرب وسط تركيا.. مركزه على عمق 10 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وكشفت بيانات مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، وقوع البؤرة على عمق 10 كيلو مترات.

الهزة وقعت شمال غرب «قهرمان مرعش»

وأوضح «الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 98 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و27 كيلو مترشمال غرب «قهرمان مرعش».

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال «رصد الزلازل الأورومتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على عمق 13 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة31 كيلو متر بين الغرب والجنوب الغربي من «أنطاكيا» جنوب تركيا.