معلومات عن مسلسل «الصفارة» لـ أحمد أمين.. 15 حلقة وأحداثه كوميدية

يواصل الفنان أحمد أمين تصوير مسلسلة الرمضاني الجديد «الصفارة» والذي من المقرر أن ينافس به خلال رمضان 2023، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المسلسل، وهي كالتالي:

معلومات عن مسلسل «الصفارة»

- يعرض مسلسل «الصفارة» لأحمد أمين بشكل حصري علي قناة Dmc في شهر رمضان المقبل.

- فكرة مسلسل «الصفارة» مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952.

- المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

- ويجسد أحمد أمين خلال المسلسل دور فؤاد، مرشدًا سياحيًا، يسرق «صفارة» أثرية من سيوة تعيده إلى دقائق قليلة الي الماضي ويقوم بالتغيير فيه.

- تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.

- مسلسل «صفارة» أولى بطولات أحمد امين المطلقة في الدراما التليفزيونية

- المسلسل أولى تجارب المخرج علاء إسماعيل بالدراما بعد أن إخراجه لبرنامج «البلاتوه».

أبطال مسلسل «الصفارة»

مسلسل «الصفارة»بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، انعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.