الإعلامي أحمد موسى: أمين عام الجامعة العربية رفض تدخل أي دولة أجنبية في شؤون بلداننا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استنكر تعرض عدة دول عربية لتهديدات من دول غير عربية وميليشيات، وذلك خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة حاليًا في الجزائر.

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن «أبو الغيط» رفض أي تدخلات من دول غير عربية في شؤون بعض الدول العربية.

وتابع أحمد موسى، بأن بعض الدول العربية لا تريد إدانة أو طلبا لطرد القوات الأجنبية الموجودة على أراض عربية؛ وطرد الميليشيات والمرتزقة.

الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية بالجزائر

ووصل صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الجزائر، للمشاركة في القمة، واستقبله في مطار هواري بو مدين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيدا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر وزير الخارجية سامح شكري، التجهيزات الأخيرة للقمة التي تأجلت 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصبحت أول قمة عربية رقمية إذ جرى الاستغناء عن الأوراق التي تعرض محاضر الاجتماعات، ليكون كل شيء إلكترونيا.