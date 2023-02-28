رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يستضيف هيئة «faith tech»

رحب الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بهيئة «faith tech» الإيمان والتكنولوجيا فى مؤتمرها بالقاهرة، بحضور مجموعة من الرواد المسيحيين بمجال التكنولوجيا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رئيس الأساقفة: الكنيسة تسعى لسد الفجوة بينها وبين العالم

وقال رئيس الأساقفة فى كلمته: يجب أن تسعى الكنيسة لسد الفجوة بينها وبين العالم وذلك من خلال الاستفاده بالتطور التكنولوجي ومواكبة متطلبات العصر حتى يكون للكنيسة بصمتها الإيجابية في المجتمع.

دعم أهمية دور الكنيسة في مواكبة التطور التكنولوجى

تهدف هيئة “faith tech” الإيمان والتكنولوجيا لدعم أهمية دور الكنيسة في مواكبة التطور التكنولوجى وكيفية استخدامها للصالح العام وإلقاء بُعد مسيحي عن وجهة نظر الكتاب المقدس.

وفي سياق آخر، زار وفد من القطاع الطبي التابع للكنيسة الأسقفية بحضور الدكتور سمير رزق الله مدير مستشفى هرمل منوف والدكتورة منال فرنسيس رئيس القطاع الطبى ووفد من مستشفى هرمل السادات بالشراكة مع وفد من هيئة CAAP لتدريب الأطباء بإفريقيا مجموعة من المستشفيات بمحافظة المنوفية لتفقد الأقسام والخدمات المختلفة.

تضمنت الزيارة المستشفى الجامعي بشبين الكوم إذ رحب الدكتور عبد الرحمن السباعي عميد المستشفى حيث شرح الخدمات المختلفة التى تقدمها مستشفى الجامعة ومعهد الكبد والقلب وأنظمة الدراسة بالجامعة.

شملت الزيارة أيضا مستشفى العربي بأشمون حيث استضاف أمير مقلد مدير التدريب بالمستشفى الوفد وعرض فيديو قصير يوضح أنشطتها وخدماتها بالإضافة إلى جولة بأقسام المستشفى.