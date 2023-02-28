معلومات عن مدارس البترول الثانوية مع اقتراب نهاية العام الدراسي

مع قرب انتهاء العام الدراسي في المدارس خاصة الفصل الإعدادي، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن بدائل المدارس الثانوية العامة، حيث أصبح في الوقت الحالي هناك العديد من الخيارات أمام الطلاب.

ومن أبرز المدارس التي ظهرت على الساحة وأصبحت من أهم المدارس التي يبحث عنها العديد من الأشخاص نظرا لتخصصها ومميزاتها هي مدارس البترول الثانوية بعد الإعدادية، والتي تتميز بالكثير من المميزات.

وتكون مدة الدراسة بالمدرسة الثانوية للبترول 3 سنوات ويحصل الطالب على دبلوم فني صناعي ويمكنه التسجيل في نقابة التطبيقيين، كما يمكن الألتحاق بكلية الهندسة بعد النجاح في المعادلة وفق الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية مميزات مدارس البترول:

مميزات مدارس البترول الثانوية الفنية

1- حصول الطالب على تدريبات عملية في شركات البترول بمصر بمرتبات شهرية.

2- وجود تدريب عملي داخل الورش بالمدرسة.

3- تأمين طبي للطلاب وتأمين ضد الإصابات والمخاطر.

4- تتيح الألتحاق للبنين والبنات أيضا مع وجود الكثير من الأقسام التي يمكن الاختيار منها.

5- يحصل منها الطالب على دبلوم صناعي فني الخاص بمصلحة الكفاية الإنتاجية.

6- يحق لخريج مدارس البترول الالتحاق بنقابة التطبيقيين.

7- تتيح المدرسة إمكانية الالتحاق بكليات الهندسة.

8- تتيح مدارس البترول إمكانية التدرب في شركات بترولية كبرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس البترول

1- ملف متابعة وطلب التحاق واستمارة بيانات و3 طوابع منهم طابع تعليمي واثنان منهم طابع نقابة.

2- استمارة النجاح للشهادة الإعدادية الخاصة بالمتقدم.

3- أصل و5 صور من شهادة ميلاد كمبيوتر وصورة للبطاقة الشخصية للأب أو ولي الأمر.

4- صورة شخصية للطالب واضحة ومصورة حديثاً.