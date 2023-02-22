«البترول» تنشر إرشادات للتصرف عند وقع الزلازل.. فصل الكهرباء والغاز

قالت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، إنه نظرا لحدوث زلازل وهزات أرضية في عدة دول عربية مجاورة، نشرت الشركة عددا من الإرشادات المهمة قبل وأثناء وبعد حدوث الزلازل.

وأضافت بتروتريد عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا جاء لتوعية العاملين بكيفية التصرف في حالة وقوع زلزال، إذ نشرت إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة، عددا من الإرشادات ومقطع فيديو، يوضح كيفية التصرف في هذه الأحوال:

إرشادات السلامة للوقاية من الزلازل في أماكن العمل

أولاً: إرشادات السلامة للوقاية من الزلازل في أماكن العمل والمنازل:

- حافظ على هدوئك وتحرك بحذر.

- ابتعد عن الأشياء التي تتوقع سقوطها كالمراوح والدواليب والتكييفات.

- ابتعد عن النوافذ الزجاجية والبلكونات والأرفف.

-لا تستخدم المصعد الكهربائي «الأسانسير».

- افصل جميع مصادر الطاقة «كهرباء- غاز- مياه»، إن أمكنك ذلك بأمان.

- لا تحاول إشعال أي لهب أو تستخدم التليفون المحمول أو فتح أو غلق مفاتيح الكهرباء أو تحريك أي شيء معدني، إذا شممت رائحة تسرب غاز بالمكان.

- غطي رأسك ونصفك العلوي بأي شيء يقي رأسك من الصدمات، مع وضع ذراعيك حول منطقة الصدر والرأس.

- احتمي بالأركان والزوايا وتحت الأساس الصلب كالمكاتب والترابيزات وتحرك بحذر.

- إن لم تجد ما تختبء تحته أثناء الزلزال، فعليك أن تقف منتصبا بركن من أركان المكان المتواجد فيه.

- إن كنت على دراية بالإسعافات الأولية واستطعت مساعدة الآخرين فلا تتردد، وإن لم تكن على دراية بها فحاول تهدئة الآخرين لحين وصول خدمات الإسعاف والإغاثة، والتعامل مع المُصابين بما لا يسبب ضرر لهم.

ثانيا: إرشادات السلامة للوقاية من الزلازل أثناء السير في الشوارع أو عند قيادة السيارة:

- ابتعد عن الأعمدة الكهربائية وخطوط وأسلاك الكهرباء والكابلات الكهربائية والأشجار.

- ابتعد عن المباني العالية أو المباني القديمة أو الأسوار العالية أو الآيلة للسقوط.

- تجنب التزاحم والتدافع، وكن على مسافة كافية ممن هم بجوارك.

- تجنب المشي أو السير أو الهرولة في اتجاه بالوعات الصرف الصحي وغرف الغاز، تجنبا لأي خطر غير متوقع.

- تجنب صعود الكباري أو المرور من الأنفاق أثناء الزلزال، سواءا كنت تسير على قدميك أو بسيارتك.

- اركن سيارتك في منطقة آمنة بعيدا عن المباني أو أعمدة الكهرباء أو أكشاك الكهرباء والغاز قدر الإمكان، بحيث لا تعيق حركة المرور، وخاصة سيارات الإسعاف والإطفاء، وانزل من سيارتك وتوجه لمكان آمن في حالة إحساسك بعدم الأمان داخل سيارتك.

- إذا كنت تستخدم المواصلات العامة، فحاول الالتزام بمقعدك وتجنب التدافع والتزاحم.

- إذا كنت متواجدا في الأماكن العامة مثل المولات والأسواق التجارية أو المستشفيات، فحاول قدر الإمكان تجنب تجمعات البشر وتوجه نحو أقرب باب خروج طوارىء، وتجنب المرور بجوار الأرفف والواجهات الزجاجية، ولا تستخدم المصاعد الكهربائية «الأسانسيرات» أو أي معدات متحركة نهائيا.

- تابع وبانتباه التعليمات الصادرة من الإدارة المسؤولة عن عمليات الإخلاء والطوارىء، وكذلك تعليمات أفراد الإنقاذ والإسعاف والحماية المدنية.

- إذا كنت تتواجد مع أفراد أسرتك في الأماكن العامة، احرص على أن تتحركوا سويا لعدم فقد أي فرد من أفراد أسرتك.

- إذا كنت تحمل أغراضا بعد التسوق تعيق حركتك فاتركها وتحرك بهدوء قدر الإمكان إلى أن تنتهي الهزة الأرضية بأمان.

- قطع التيار الكهربي عن المكان، واستخدام مصابيح الشحن الكهربي، وقطع الغاز.