أسعار البترول تحقق انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي

شهدت أسعار البترول العالمية هبوطا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلقت تداولات الأسبوع على انخفاض ملحوظ لخام برنت العالمي.

ووفق تقارير البورصات العالمية ومزود البيانات الاقتصادية «ترادينج إيكونوميكس» فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% إلى حوالي 81 دولارًا للبرميل يوم الجمعة خلال نهاية تداول الأسبوع.

وأضافت التقارير أن هذا جاء تعويضا عن المخاوف المستمرة بشأن تراجع الطلب الناجم عن الركود احتمالات تقلص الإمدادات العالمية.

مخاوف في سوق البترول بسبب توقعات أسعار الفائدة

وأثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع مخاوف بشأن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية التي قد تؤثر على الطلب في وقت تستمر فيه المخزونات في الارتفاع.

في الوقت نفسه، أظهرت أحدث بيانات تقرير إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات الأمريكية ارتفعت بمقدار 7.648 مليون برميل إلى 850.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.

وحافظت روسيا على حد أدنى من الأسعار، وأعلنت عن خططها لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس، متجاوزة قيود الإنتاج المعلنة البالغة 500 ألف برميل يوميًا.

ويتوقع المستثمرون أن تصل واردات الصين من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023 وسط زيادة الطلب على وقود النقل ومع ظهور مصافي تكرير جديدة، يستعد المؤشر الدولي لخسارة أسبوعية ثانية على التوالي، بانخفاض أكثر من 2% على المستوى الأسبوعي.