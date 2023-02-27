«العدل جروب» تطرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل «جميلة»

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «جميلة»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023.

عبير صبري تروج لمسلسل «جميلة»

وروجت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لمسلسل «جميلة»، والذي يشهد تعاونها للمرة الثانية مع ريهام حجاج.

ونشرت البوستر الدعائي وعلقت عليه قائلة: «البوستر الرسمي لمسلسل جميلة إن شاء الله رمضان.. إن شاء الله بالنجاح الكبير هتشوفوا مسلسل كبير أوعدكم».

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل «جميلة» دراما اجتماعية من بطولة الفنانه ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، عبير صبري، أحمد وفيق، يسرا اللوزي المسلسل تأليف أيمن سلامة و إخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج جمال العدل، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شاشة قناة «الحياة».