ريهام حجاج: أشارك سوسن بدر في مسلسل رمضان المقبل

قالت الفنانة ريهام حجاج، إنها ستظهر في مسلسل خلال شهر رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشاركها في العمل الفنانة الكبيرة سوسن بدر ويسرا اللوزي، وهاني عادل ونبيل عيسى وأحمد الشامي.

وأضافت «حجاج»، في تصريحات على هامش مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي لفضائية «DMC»، أن حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي، لا يفيد في الأعمال، لكنه يعد حراكا قويا للصناعة، مع المشاركة ومشاهدة أفلام من دول أخرى.

واستطردت: «المهرجان ممكن نتفق فيه على أعمال، وندخل أفلام من ثقافات تانية».