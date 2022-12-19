عبير صبري تستعد لتصوزير مشاهدها في مسلسل «جميلة» مع ريهام حجاج: يلا نذاكر

تستعد الفنانة عبير صبري، لتصوير مشاهدها في مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج، والذي ينافس ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2023، حيث كشفت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن بدء مراجعة تفاصيل دورها بالمسلسل قبل انطلاق التصوير.

وكتبت عبير صبري، عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، مع نشر صورة السيناريو الخاص بالمسلسل «يالا نذاكر شغلنا بقى، مسلسل جميلة، رمضان بإذن الله، العدل جروب، ريهام حجاج، سامح عبد العزيز، أيمن سلامة».

مسلسل «جميلة» إخراج سامح عبدالعزيز

مسلسل «جميلة»، تتعاون من خلاله ريهام حجاج للمرة الثانية مع المخرج سامح عبدالعزيز، بعد تعاونهما في مسلسل «يوتيرن» والذي عرض في رمضان 2021.

وتعد «جميلة» التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة بعد «يوتيرن» 2021 و«لما كنا صغيرين» 2020.

أبطال مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد وفيق، عبير صبري، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، هاني عادل، ريم سامي، صبري عبدالمنعم، ياسر علي ماهر، نبيل ماهر، وتدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مليئة بالتشويق والإثارة.