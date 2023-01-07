الفنان أحمد الشامي ينضم لفريق عمل مسلسل «جميلة» أمام ريهام حجاج

انضم الفنان أحمد الشامي، لفريق عمل مسلسل «جميلة»، وبدأ تصوير مشاهده في العمل مع الفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

تفاصيل مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

آخر أعمال أحمد الشامي

وكانت آخر أعمال أحمد الشامي مسلسل «دايما عامر» من كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وكتابة ايمن سليم ومايكل عادل، وشارك في بطولته مصطفى شعبان ولبلبة وميرنا نور الدين وصلاح عبد الله وأحمد الشامي ومحمد ثروت وكريم عفيفي وسماء إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري.