«الوزراء» لـ أحمد موسى: زيادة الاستثمارات القطرية بمصر هدف زيارة «مدبولي» للدوحة

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لقطر تعد الأولى منذ 10 سنوات، إذ أن هناك مجموعة من اللقاءات عقدت على مدار اليوم بين الجانبين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء لقطر من أجل زيادة التوسعات القطرية الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

حفاوة الاستقبال

وتابع: «هناك حفاوة كبيرة من أمير قطر بالوفد المصري»، مشيرا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر ستشهد زيادة كبيرة في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الجالية المصرية في قطر تبلغ 192 ألف مواطن، ويشاركون في جميع مناحي الحياة بالدوحة، كما أن الشيخ تميم أمير قطر أشاد بجهود الجالية المصرية وما تقدمه في بلاده.

60 مليون دولار

واستطرد: «تم مناقشة زيادة الحجم التجاري بين البلدين، إذ أن حجم التبادل الآن بين مصر وقطر لم يتجاوز 60 مليون دولار، وهذا الرقم قليل مقارنة بحجم الدولتين».