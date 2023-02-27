مجلس الوزراء اللبناني يعتمد عددا من القرارات المالية بمشاركة 16 وزيرا

وافق مجلس الوزراء اللبناني على طلب الهيئة العليا للإغاثة باستكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها، على أن يُحدَد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة 3 أشهر، يشمل الوحدات السكنية المأهولة ومتضررة والمصنفة غير صالحة للسكن.

اجتماع مهم لرئيس وزراء لبنان

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، التي شارك فيها 16 عضوًا من بين 24 عضوًا، ما يعني اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجلسة.

كما وافق المجلس على تقديم طلب للإدارات العامة بالكشف على المنشآت التابعة لها، وإيداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للإغاثة.

ووافق مجلس الوزراء اللبناني أيضًا على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4% يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية، بجانب الموافقة على تحصيل الواردات وصرف النفقات اعتبارًا من الأول من فبراير الجاري ولغاية وحتى صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الاثنتى عشرية.

وقرر المجلس إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية بدل نقل يومي لـ5 لترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.

تأجيل نظر بنود بعينها

كما قرر تأجيل نظر البنود التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وتشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات.