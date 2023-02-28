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كُنّا فين وبَقينا فين .. 8 سنوات من الارتقاء بالقوة الناعمة لمصر

كتب:

أسماء زايد
12:02 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
تأثير الدولة على الساحة الدولية

تأثير الدولة على الساحة الدولية

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمّن إنفوجرافات تحت عنوان «القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا؟!»، وذلك بعد ثمانى سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفى إطار تصنيف مؤسسة «براند فاينانس» لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً فى مؤشر القوة الناعمة، مشيراً إلى نجاح مصر فى الحصول على مكانة متميزة بمؤشرات القوة الناعمة من خلال الجذب والإقناع، موضحاً أن مصر قدمت نموذجاً متميزاً وفقاً لما يلى:

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