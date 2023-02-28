هزة أرضية بقوة 3 درجات بالقرب من الساحل الغربي التركي

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من الساحل الغربي التركي، وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن البؤرة وقعت على عمق 8 كم.

وأضاف «الزلازل الأورومتوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية وقع على مسافة 132 كيلو متر شمال غرب «إزمير» غرب «الأناضول» و 15 كم بين الشمال والشمال الغربي من «أجيا باراسكيفي » اليونانية.

مصرع وإصابة 70 شخص جراء زلزال ضرب «ملاطية»

وفي وقت سابق، لقى شخص مصرعه وأصيب 69 آخرين جراء زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية «ملاطية» جنوب شرقي تركيا، كما أسفرة الهزة الأرضية عن انهيار 29 مبنى.

وقالت هيئة إدارة «الطوارئ والكوارث» التركية المعروفة باسم «آفاد»، في بيان، إن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة في 7 بنايات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.