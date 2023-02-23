انهيار مباني في ولاية «ملاطية» التركية بسبب الزلزال اليوم (فيديو)

بعد مرور 17 يوما على زلزال شرق المتوسط المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، في السادس من فبراير الجاري، تداولت فيديوهات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت انهيار مبان في تركيا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد، اليوم الخميس، وبلغت قوته 4.4 درجة.

انهيار مباني في ولاية «ملاطية» التركية

من جهتها، نشرت صحيفة «يني شفق» التركية، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع فيديو أظهر انهيار مبان في ولاية «ملاطية» الواقعة في شرق تركيا، والتي تضررت كثيرا من زلزال 6 فبراير الجاري، الذي بلغت شدته 7.4 درجة، وقالت الصحيفة إن الفيديو صور بواسطة طائرة بدون طيار التقطت صورا للدمار وانهيار المباني من الهواء.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 23, 2023

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب جنوب تركيا اليوم

كما أعلنت إدارة الكوارث التركية أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضربت ولاية «هاتاي» الواقعة في جنوب تركيا، في حين قالت وسائل إعلام سورية إن سكان مدن «حلب» و«حمص» و«طرطوس» شعروا بالهزة.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط ارتفعت إلى أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب، فضلا عن عشرات آلاف المشردين، وانهيار آلاف الأبنية في تركيا وسوريا، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الخميس.