توابع زلزال تركيا المدمر.. 10 هزات أرضية تضرب البلاد فجر اليوم

ضرب زلزال تركيا المدمر، تركيا وسوريا، في السادس من فبراير الجاري، وخلف أكثر من 51 ألف قتيل، ومنذ هذا الوقت وتشهد تركيا هزات أرضية ارتدادية بصفة شبه يومية، وأحيانًا تضرب البلاد عدة هزات أرضية ارتدادية في يوم واحد كما حدث فجر اليوم الأحد.

وضربت عدة هزات أرضية مناطق مختلفة في تركيا فجر اليوم الأحد، بلغت 10 هزات ارتدادية لزلزال تركيا المدمر وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

زلزال تركيا المدمر

وتراوحت قوة الهزات الارتدادية لزلزال تركيا بين 3.1 و4.4 درجة على مقياس ريختر وضربت وسط وشرق تركيا والحدود مع سوريا.

ووقعت آخر هزة ارتدادية اليوم الأحد لزلزال تركيا المدمر اليوم، على مسافة 65 كم غرب أديامان جنوب شرق تركيا، و22 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من جولباشي بمنطقة الأناضول الوسطى، وبلغت قوتها 3.3 درجة على مقايس ريختر

كما ضربت هزة أرضية وسط تركيا بلغت قوتها 3.4 درجة على مقياس ريختر ووقعت بؤرة الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

ووقعت بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا على مسافة 52 كيلومتر بين الشمال والشمال الغربي من قهرمان مرعش مركز زلزال تركيا المدمر و29 كم بين الجنوب والجنوب الغربي من أفيس وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

في سياق متصل، قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه واجه مشاهد مروعة أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

الهزات الأرضية ضربت وسط وشرق تركيا

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكيا في إقليم هاتاي التركي «هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم».

يشار إلى زلزال تركيا المدمر والذى ضرب تركيا وسوريا 6 فبراير الجاري، أسفر عن أكثر من 51 ألف قتيل في الدولتين وفقا لأحدث الإحصائيات.